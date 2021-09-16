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Саудовская Аравия анонсировала реформу неэффективной системы образования
Весь мир
Саудовская Аравия анонсировала реформу неэффективной системы образования
Федеральное агентство новостей  / 

Эр-Рияд, 16 сентября. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд анонсировал принятие Программы развития человеческого потенциала, призванной перестроить систему образования ради повышения конкурентоспособности подданных королевства на рынке труда.

Заявлено, что новая стратегия направлена на «укрепление ценностей, развитие фундаментальных компетенций и навыков будущего, а также получение знаний». Программа выстраивается на трех столпах: развитие устойчивой и прочной образовательной базы, подготовка к будущей ситуации на местном и глобальном рынке труда и предоставление возможностей для обучения на протяжении всей жизни.

Планируемый к принятию документ включает в себя 89 инициатив и входит в «Видение-2030» — план по глубокой структурной перестройке нефтезависимой экономики королевства. В рамках него запланирован частичный переход на возобновляемые источники энергии, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и человеческого материала, а также улучшение экологической ситуации.

Реформы должны обеспечить беспрерывное образование саудовцев с детских лет до зрелого возраста. В частности, к 2030 году планируется довести показатель обучающихся в детсадах детей дошкольного возраста с текущих 23% до 90%.

В школах и университетах помимо изменения учебных программ запланировано культивирование умеренности, настойчивости, а также создание «культуры трудолюбия», в результате чего в ближайшие годы хотя бы два саудовских университета должны быть выведены в топ-100 лучших вузов мира.

«Благодаря моей уверенности в возможностях каждого гражданина была разработана эта программа для удовлетворения потребностей и чаяний всех слоев общества», — прокомментировал анонсированный план Аль Сауд.

В программах государственных учебных заведений Саудовской Аравии приоритет отдается предметам, связанным с изучением Корана и мусульманской этики. В результате саудовцы практически не представлены в технических нишах (которые заняты иностранцами), и почти поголовно заняты в государственном секторе (не считая безработных, составляющих 11,7% трудоспособного населения).

На неконкурентоспособность собственных граждан на мировом рынке труда обратили внимание и в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где наблюдается аналогичная структура занятости: местное население находится на государственных постах, в то время как частный производственный сектор занят экспатами. Ввиду этого руководство Эмиратов объявило о начале реализации пятилетнего плана по переманиванию коренных жителей в коммерческую сферу за счет предоставления им широких льгот и финансовых стимулов.

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