СМИ узнали об отставке главы Владимирской области Сипягина

Владимир, 16 сентября. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин подал заявление об отставке 16 сентября.

Как сообщает источник РБК, чиновник на предстоящей неделе планирует объявить о переходе в Госдуму. Издание указывает, что Сипягин, входящий в федеральную часть списка ЛДПР, получит депутатский мандат по итогам думских выборов.

По данным журналистов, не исключено, что пост губернатора Владимирской области вместо Сипягина может занять человек со стороны, который не знаком и не связан с местными элитами. Источники называют имя Александра Авдеева.

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы, кандидатами в депутаты Госдумы VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», а также Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».