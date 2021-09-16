Судан и Израиль подпишут в октябре соглашение о нормализации отношений

Хартум, 16 сентября. Судан готовится подписать в октябре соглашение о нормализации отношений с Израилем. Историческое событие, как ожидается, состоится в Белом доме в столице США, сообщили дипломатические источники саудовскому агентству Asharq.

«В настоящий момент ведутся консультации относительно выбора лиц, которые поучаствуют в церемонии подписания. Так, например, решается вопрос о прибытии главы переходного Суверенного совета генерал-полковника Абдель Фаттаха Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдока. Кроме того, ожидается присутствие президента США Джо Байдена», — заявил источник.

Чиновник из дипведомства добавил, что приезд в Вашингтон обоих суданских лидеров дает надежду полагать, что партнеры в переходном правительстве восточноафриканской страны единодушны в вопросе нормализации.

Присутствие главы МИД под вопросом

Другие источники указали на возможность участия в церемонии министра иностранных дел Марьям ас-Садик аль-Махди в качестве альтернативы Бурхану или Хамдоку, предположив, что она откажется ввиду своей принадлежности к политической организации, выступающей против установления мира с Израилем. Суданская национальная партия «Умма» отвергает нормализацию, называя ее противоречащей высшим государственным интересам и позиции народа.

«Отказ Марьям ас-Садик увеличивает шансы на участие в церемонии подписания министра юстиции Насра ад-Дина Абдель Бари», — добавил тот же источник.

Канцелярия премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока ранее сообщала о принятии Декларации так называемых «Соглашений Авраама», в которой говорится о «необходимости консолидации понятий терпимости, диалога и сосуществования между различными народами и религиями на Ближнем Востоке и на всей планете таким образом, чтобы способствовать развитию культуры мира».

США официально исключили Судан из списка стран-спонсоров терроризма 14 декабря 2020 года в обмен на нормализацию его отношений с Израилем. Хартум согласился на этот шаг, заявив, однако, что сперва требуется одобрение парламента, который до сих пор не сформирован.

В январе 2021-го Тель-Авив объявил о том, что подписание договора с восточноафриканским государством состоится в Вашингтоне. Тремя месяцами позднее Судан отменил закон от 1958 года о бойкоте Израиля, распространявшийся ранее на экономические, дипломатические и торговые отношения с еврейским государством.