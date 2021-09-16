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Отказавшаяся от вакцинации Ветлицкая отменяет концерты в России

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 13:14
Шоу-бизнес
Отказавшаяся от вакцинации Ветлицкая отменяет концерты в России
instagram.com  /  @n_vetlitskaya

Москва, 16 сентября. Артистка Наталья Ветлицкая не смогла осуществить свой план по организации турне в российских городах из-за пандемии коронавируса и отказа вакцинироваться.

Певица проживает вместе с дочерью в Испании, однако пару лет назад задумалась о проведении череды концертов в России. Планы артистки подорвала пандемия коронавируса, заставившая ее задуматься об отмене всех выступлений. Своими переживаниями Ветлицкая поделилась в Instagram.

Певица призналась, что начала думать об отмене концертов еще в 2020 году, однако точно решила отказаться от этой идеи недавно. Билеты на выступление звезды продавали от 1,5 тысяч рублей до 15 тысяч рублей, все деньги фанатам Ветлицкой, уже успевшим приобрести проходной на ее концерт, будут возвращены.

«Для меня это очень неприятная и грустная ситуация, как и для тех, кто планировал прийти и даже прилететь из других стран на концерты, но повлиять на это, к сожалению, я не в силах», — выразила сожаления артистка.

Летом этого года звезда поп-сцены 1990-х годов Влад Сташевский вспомнил о романе с Ветлицкой, а также объяснил причину их расставания. Оказалось, отношения пары разрушились из-за конфликтных моментов в рабочем процессе.

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вакцина артистка Ветлицкая
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