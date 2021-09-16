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«Теперь это в моде»: обозреватель Кедми объяснил антироссийскую риторику Киева и Варшавы
Политика
«Теперь это в моде»: обозреватель Кедми объяснил антироссийскую риторику Киева и Варшавы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 сентября. Антироссийская риторика Украины и Польши — новое веяние политической моды, активное навязываемое странам Восточной Европы Вашингтоном, уверен политический обозреватель Яков Кедми.

Бывшему главе израильской службы «Натив» хватило одной фразы, чтобы объяснить причины участившихся русофобских выпадов Киева и Варшавы. По замечанию Кедми, нет никаких оснований полагать, что Польша и Украина могут нанести сколько-нибудь серьезный урон России, и в Белом доме это понимают. Поэтому Вашингтон сменил тактику: теперь, чтобы отработать антироссийский заказ, президентам Владимиру Зеленскому и Анджею Дуде достаточно постоянно и как можно громче пытаться задеть Москву по любому поводу.

Подобное поведение показывает всю комичность стремления восточноевропейских стран быть сколько-нибудь полезными для Вашингтона и Брюсселя, смеется Кедми. Впрочем, никаких реальных дивидендов ни Варшава, ни Киев за свою агрессию по западной указке все равно не получат, считает обозреватель.

«На Россию они "лают". Ну а сейчас посчитали, что сегодня выгодно "лаять" на Белоруссию. Что это самое прибыльное из того, что они могут делать. Теперь это в моде у Польши, стран Балтии, у американских хозяев, которые занимаются Восточной Европой», — цитируют эксперта белорусские СМИ.

Политика США и ЕС по дестабилизации обстановки в России провалилось не только в Восточной Европе, но и в Крыму, рассказал Яков Кедми. Бывший глава израильской службы «Натив» объяснил, какие два маневра президента Владимира Путина обезоружили Запад и укрепили позиции Москвы на Черном море.

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