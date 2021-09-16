Стоимость газа в Европе снижается после достижения исторического максимума

Лондон, 16 сентября. Цены на газ в Европе снижаются после того, как накануне почти достигли рекордных 970 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF на текущий момент составляет 771 доллара. Днем ранее котировки голубого топлива выросли на 150 долларов, установив новый исторический максимум. Однако впоследствии цены на газ начали падать, достигнув около 800 долларов за тысячу кубометров.

Аналитики не исключают, что в скором времени стоимость голубого топлива на европейском рынке вновь может перейти к росту на фоне первых холодов. По прогнозам экспертов, цены на газ могут достигнуть 1000 долларов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что подорожание газа в Европе не имеет отношения к России. Как он напомнил, спотовые цены не связаны с долгосрочными поставками по газопроводам.