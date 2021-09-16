Политолог Трухачев объяснил страхом потерять дотации отказ Польши от выхода из ЕС

Москва, 16 сентября. Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачев оценил одобренную в Польше резолюцию против выхода из ЕС.

По его словам, этот документ прямо указывает на то, что правящая партия Польши стремится к достижению некого компромисса с Европейским союзом. В Варшаве хотят показать, что Брюсселю не стоит слишком сильно на них давить.

«Несмотря на регулярные заявления о том, что Польша должна быть самостоятельной и не такой зависимой от ЕС, радикальной постановки вопроса о выходе из союза со стороны правящей партии никогда не было», — сказал он в беседе с корреспондентом телеканала RT.

Это выглядит вполне адекватно, ведь Варшава боится потерять свое теплое место в содружестве европейских государств. Эти глубинные страхи вынуждают Польшу действовать таким образом.

«Страна небогатая и нуждается в дотациях объединения. Но, с другой стороны, партия хочет продемонстрировать, что не позволит больше Брюсселю наступать на суверенитет страны», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда отказался принимать канцлера Германии Ангелу Меркель. Авторы еженедельника Die Welt назвали это событие настоящим политическим скандалом. Такое оскорбление скажется на дальнейших отношениях стран, считают журналисты.