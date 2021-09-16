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Журавко осудил идею переименовать площадь в Запорожье в честь порноактера
Политика
Журавко осудил идею переименовать площадь в Запорожье в честь порноактера
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Запорожье, 16 сентября. Бывший депутат Рады Алексей Журавко прокомментировал предложение украинца Александра Задорожного назвать площадь в Запорожье в честь актера порнофильмов Билли Херрингтона.

Ранее Александр Задорожный создал петицию, в которой предложил назвать площадь Маяковского в Запорожье в честь порноактера. Подписи собирают в онлайн-формате на сайте городского совета.

Автор инициативы объяснил, что Билли Херрингтон является довольно популярной персоной на Украине и имеет «широкую фанатскую базу». По словам Задорожного, на порнофильмах американского актера выросли целые поколения.

Кроме того, украинец считает, что изменение названия площади Маяковского принесет лишь пользу. Эта территория станет «мощным туристическим магнитом для многих людей».

В своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко высмеял эту идею, а также предложил «пойти дальше» и начать придумывать новые названия улиц.

«А вы думали, что дно уже пробито? Встречайте, дальше — больше! Даешь улицу Саши Грей!» — написал экс-депутат Рады.

В последнее время с идеей что-либо переименовать выступали многие украинские деятели. Один из них — журналист Дмитрий Гордон. Он предложил поменять название страны на «Россию-1»

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украина запорожье журавко
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