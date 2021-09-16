Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 13:43
13:43
Армия
Премьер Австралии заявил, что открыт для диалога с Китаем после создания альянса AUKUS
13:41
Общество
ГИК Петербурга: в выборах примут участие более 6500 наблюдателей
13:39
Весь мир
«Слишком много знал»: эксперт Дандыкин оценил слова Макрона об уничтожении главаря ИГ в Африке
13:38
Политика
Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
13:38
Происшествия
Около отдела полиции в Лисках взрывотехники нашли и уничтожили не боевую гранату
13:35
Шоу-бизнес
Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
13:31
Политика
«Начнется поросячий визг»: Онищенко о последствиях вмешательства Запада в выборы в РФ
13:28
Политика
В пресс-службе главы Владимирской области Сипягина опровергли его отставку
13:27
Армия
Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
13:26
Происшествия
Более 10 детей госпитализированы после распыления газового вещества в махачкалинской школе
Все новости

Памфилова сообщила об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:54
Политика
Памфилова сообщила об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах
cikrf.ru  /  Пресс-служба ЦИК России

Москва, 16 сентября. ЦИК открыл видеостену, которая будет транслировать ход голосования по всей России, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Это очень важное событие, отметила глава ЦИК. Видеостена позволит вести наблюдение за голосованием на выборах, пояснила Памфилова. По ее словам, всего на избирательных участках установлено более 100 тысяч видеокамер.

«Мы сейчас символически открываем нашу видеостену, где одновременно можно будет наблюдать за 192 избирательными участками», — заявила председатель Центриззбиркома.

Также она отметила, что в ходе голосования будут использовать и другие средства наблюдения, в том числе видеорегистраторы.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Голосование будет происходить по смешанной системе: половина мест избирается по партийным спискам с пятипроцентным порогом, а другая половина — по одномандатным округам в один тур.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин зарегистрирован для участия в онлайн-голосовании на выборах.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Памфилова сообщила об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах
цик памфилова видеостена
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru