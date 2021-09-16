Памфилова сообщила об открытии видеостены для наблюдения за голосованием на выборах

Москва, 16 сентября. ЦИК открыл видеостену, которая будет транслировать ход голосования по всей России, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

Это очень важное событие, отметила глава ЦИК. Видеостена позволит вести наблюдение за голосованием на выборах, пояснила Памфилова. По ее словам, всего на избирательных участках установлено более 100 тысяч видеокамер.

«Мы сейчас символически открываем нашу видеостену, где одновременно можно будет наблюдать за 192 избирательными участками», — заявила председатель Центриззбиркома.

Также она отметила, что в ходе голосования будут использовать и другие средства наблюдения, в том числе видеорегистраторы.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Голосование будет происходить по смешанной системе: половина мест избирается по партийным спискам с пятипроцентным порогом, а другая половина — по одномандатным округам в один тур.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин зарегистрирован для участия в онлайн-голосовании на выборах.