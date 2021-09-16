Житель Кубани получил 15 лет «строгача» за «заказ» убить родную сестру

Курганинский районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении Виталия Конарева. Мужчину обвиняли в покушении на жизнь человека, то есть в организации убийства по найму из корыстных побуждений. Преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

В ноябре 2018 года мужчина поругался с сестрой. Кроме этого, он захотел получить в свое распоряжение имущество (земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственную технику, дом и т. д.). Поэтому он решил убить свою родственницу.

Для этого он нашел исполнителя преступления, который летом 2019 года согласился на убийство женщины. Сейчас Владимир Танский, наемный убийца, уже осужден за это и отправлен в колонию строгого режима на десять лет.

«Подготавливаясь к убийству сестры, подсудимый в лесу в Курганинском районе оборудовал место для временного нахождения и сокрытия исполнителя до и после совершения преступления, передал ему охотничий нож, с помощью которого планировалось совершить убийство, и 60 000 рублей на расходы. Сам же, с целью обеспечить себе алиби, выехал в Туапсинский район», — следует из материалов дела.

14 июля 2019 года наемный убийца после наблюдения за домом сестры напал на нее во дворе и не менее девяти раз ударил ее ножом. На помощь женщине пришли случайные свидетели, ее удалось спасти.

«На крик потерпевшей из кухни прибежал ее сожитель, который, защищая ее, оказал нападавшему активное сопротивление, при этом Танский нанес мужчине один удар ножом в область живота. Не сумев довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, из-за оказанного ему сопротивления, Танский с места происшествия скрылся», — рассказала ФАН Анна Пушкина, помощник руководителя СКР по Краснодарскому краю.

Благодаря работе следователей и грамотно проведенным следственным действиям местонахождение организатора покушения на убийство женщины было установлено, его задержали.

«Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы защиты и обвинения, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого», — рассказала ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

С учетом обстоятельств дела и сведений о личности Конарева суд решил отправить его за решетку на 15 лет. Этот срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Кроме этого, дополнительно суд ограничил его свободу на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

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