«Начнется поросячий визг»: Онищенко о последствиях вмешательства Запада в выборы в РФ

Депутат Госдумы, известный российский политик Геннадий Онищенко эмоционально отреагировал на вмешательство Европарламента во внутренние дела России, в том числе в российские выборы. В четверг стало известно, что Европарламент утвердил доклад представителя Литвы с призывом к странам ЕС пересмотреть отношения с Россией в сторону ужесточения.

Доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса был утвержден в Европарламенте 494 голосами; 103 евродепутата выступили против, 72 — воздержались. В докладе, который носит рекомендательный характер, в частности содержатся призывы «противодействовать угрозе безопасности» со стороны РФ, а также «бороться с вмешательством России в дела ЕС».

Поступательное развитие российской демократии явно не по душе недругам России, отметил Геннадий Онищенко в беседе с ФАН.

«Мы видим откровенное, беспрецедентное, наглое вмешательство Запада в наши внутренние дела и попытку помешать российским выборам, — отмечает Онищенко. — Об этом можно судить хотя бы по тому, что западные интернет-ресурсы демонстративно отказываются блокировать все эти «советы» от [отбывающего срок за мошенничество блогера Алексея] Навального. Ну что я могу сказать: они доиграются — мы их на совершенно законных основаниях закроем, и тогда начнется поросячий визг».

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«При этом идет вмешательство не только со стороны США, которые после позора в Афганистане поджали хвост, как побитые собаки, но и со стороны европейцев. Европа тут в полном смысле слова удивляет. Какие-то один чуднее другого депутаты Евросоюза пытаются нас учить: дескать, Россия должна отметить не нравящиеся им законы, переписать Конституцию и так далее. Но самое интересное: они обещают не признавать наши выборы в Госдуму, которые еще даже не начались!» — возмущен Онищенко.

По словам парламентария, особенно громко в этом хоре слышны голоса бывших стран социалистического лагеря, а также отпочковавшихся от СССР государств Балтии.

«Эти квазигосударства, бывшие наши республики Прибалтики, ведут себя, как щенята! — эмоционально выражает свою позицию Онищенко. — Какое им дело до наших выборов?! Но самое возмутительное, что нам, России, ставят в пример Украину, советуя ориентироваться на ее «достижения». Знаем мы эти «достижения»: жить голодными, с разрушенной экономикой, без нормальной медицины. С такого мы должны брать пример?!»

Депутат Госдумы советует европейцам не провоцировать Россию, а жить своей жизнью, занимаясь местными проблемами, которых у Европы немало.

«Как у них только хватает хамства учить нас?! Прямо спрошу — уважаемые европейцы, чего вы добиваетесь? Живите своей жизнью, а мы будем жить своей, в которую никому не позволим вмешиваться. И да, кстати, думаю, здание Европарламента отапливается российским газом. Как бы холодная зима не остудила там слишком горячие головы», — резюмировал Геннадий Онищенко.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз сам разрушает отношения с Россией, прибегая к незаконным санкциям. Глава российского МИД также обвинил США во вмешательстве в дела РФ, в том числе в выборный процесс.

Напомним, выборы в России будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября 2021 года. Россияне выберут депутатов Госдумы, также состоятся еще десятки выборов представителей местной законодательной и исполнительной власти.