Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 13:43
13:41
Общество
ГИК Петербурга: в выборах примут участие более 6500 наблюдателей
13:39
Весь мир
«Слишком много знал»: эксперт Дандыкин оценил слова Макрона об уничтожении главаря ИГ в Африке
13:38
Политика
Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
13:38
Происшествия
Около отдела полиции в Лисках взрывотехники нашли и уничтожили не боевую гранату
13:35
Шоу-бизнес
Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
13:31
Политика
«Начнется поросячий визг»: Онищенко о последствиях вмешательства Запада в выборы в РФ
13:28
Политика
В пресс-службе главы Владимирской области Сипягина опровергли его отставку
13:27
Армия
Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
13:26
Происшествия
Более 10 детей госпитализированы после распыления газового вещества в махачкалинской школе
13:26
Происшествия
Сдача многотонного ковша на металлолом обернулась для жительницы Майкопа статьей
Все новости

Эксперт Минздрава России Румянцев рассказал, сколько детей победили рак в этом году

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 13:05
Общество
Эксперт Минздрава России Румянцев рассказал, сколько детей победили рак в этом году
gov.karelia.ru  /  Официальный интернет-портал Республики Карелия

Москва, 16 сентября. Свыше 80% детей в России, у которых диагностировали онкологические заболевания, побороли рак в текущем году.

Выздоровели от онкологических заболеваний в 2021 году 82% российских детей. Об этом сообщил эксперт Министерства здравоохранения РФ, детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.

Такие показатели необходимо наращивать. Ежегодно регистрацию проходят от 12 до 14 новых препаратов, среди которых средства для таргетной терапии. Их хотелось бы использовать как можно быстрее в России, отметил Румянцев во время выступления на круглом столе по теме «Лекарственное обеспечение детей с онкологическими заболеваниями» в «Единой России».

Семь неочевидных признаков развития рака кишечника ранее назвал коллектив исследователей из One Ashford Hospital. Одним из симптомов является резкое снижение веса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эксперт Минздрава России Румянцев рассказал, сколько детей победили рак в этом году
дети рак минздрав рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru