Эксперт Минздрава России Румянцев рассказал, сколько детей победили рак в этом году

Москва, 16 сентября. Свыше 80% детей в России, у которых диагностировали онкологические заболевания, побороли рак в текущем году.

Выздоровели от онкологических заболеваний в 2021 году 82% российских детей. Об этом сообщил эксперт Министерства здравоохранения РФ, детский онколог-гематолог, академик РАН Александр Румянцев.

Такие показатели необходимо наращивать. Ежегодно регистрацию проходят от 12 до 14 новых препаратов, среди которых средства для таргетной терапии. Их хотелось бы использовать как можно быстрее в России, отметил Румянцев во время выступления на круглом столе по теме «Лекарственное обеспечение детей с онкологическими заболеваниями» в «Единой России».

Семь неочевидных признаков развития рака кишечника ранее назвал коллектив исследователей из One Ashford Hospital. Одним из симптомов является резкое снижение веса.