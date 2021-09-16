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Призер Игр в Токио продал подаренный BMW X3 на следующий день

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:46
Спорт
Призер Игр в Токио продал подаренный BMW X3 на следующий день
TACC  /  Метцель Михаил

Москва, 16 сентября. Один из немецких автомобилей BMW X3, которые были подарены российским призерам токийских Игр-2020, продали на следующий день.

Новый владелец отдал за машину 5,1 млн рублей. Имя спортсмена, продавшего авто, не указывается. Об этом сообщает издание Motor.ru со ссылкой на «Авто.ру».

Завоевавшей серебро токийской Олимпиады Дине Авериной подарили такую же машину, как и олимпийским чемпионам — BMW X5. По словам спортсменки, в настоящее время она учится водить, в скором времени планирует получить водительское удостоверение. В общей сложности олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 — чемпионам ОИ-2020.

На соревнованиях в Токио сборная России (команда Олимпийского комитета России) выступала в нейтральном статусе без флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россияне заняли пятое место в общем медальном зачете, завоевав 20 наград наивысшей пробы, а также 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

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спорт bmw олимпийцы
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