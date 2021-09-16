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Песков озвучил позицию Кремля по поводу выходных для привитых от COVID-19

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:42
Общество
Песков озвучил позицию Кремля по поводу выходных для привитых от COVID-19
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 16 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по вопросу предоставления выходных после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Кремль не вмешивается в дискуссию о том, будут ли предоставлять выходные дни жителям России после прививки от COVID-19, объяснил Песков. Вопрос о введении трех выходных после вакцинации является прерогативой специалистов, объяснил представитель Кремля.

«Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ ранее рассказал, кто заболел коронавирусной инфекцией в окружении главы государства. COVID-19 выявили у людей, которые обеспечивают безопасность, быт и работу лидера страны. При этом тяжелого течения инфекции ни у кого из пациентов не зафиксировали.

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Все новости / Общество / Песков озвучил позицию Кремля по поводу выходных для привитых от COVID-19
песков вакцинация выходные
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