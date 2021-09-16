Песков озвучил позицию Кремля по поводу выходных для привитых от COVID-19

Москва, 16 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля по вопросу предоставления выходных после прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции.

Кремль не вмешивается в дискуссию о том, будут ли предоставлять выходные дни жителям России после прививки от COVID-19, объяснил Песков. Вопрос о введении трех выходных после вакцинации является прерогативой специалистов, объяснил представитель Кремля.

«Это не наша прерогатива. Это прерогатива специалистов. Мы в это не вмешиваемся», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ ранее рассказал, кто заболел коронавирусной инфекцией в окружении главы государства. COVID-19 выявили у людей, которые обеспечивают безопасность, быт и работу лидера страны. При этом тяжелого течения инфекции ни у кого из пациентов не зафиксировали.