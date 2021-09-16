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Депутат от «Слуги народа» Дунда предложил ограничить в правах украинцев с паспортами РФ
Политика
Депутат от «Слуги народа» Дунда предложил ограничить в правах украинцев с паспортами РФ
facebook.com  /  Олег Дунда - Слуга Народу

Киев, 16 сентября. Необходимо лишить избирательных прав украинских граждан с российскими паспортами, считает депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда.

Он предложил ограничить в правах часть украинцев. Дунда выступил с инициативой на местном телеканале. Аналогичный тезис содержится во внесенном в Раду законопроекте о легализации в стране двойного гражданства, рассказал депутат.

«Пока мы находимся в состоянии гибридной войны с РФ, они (украинцы с паспортом России — Прим. ФАН) временно лишаются права занимать должности, избирать и быть избранными», — озвучил свое предложение парламентарий.

Ранее вице-премьер ДНР Владимир Антонов указал на важность российских паспортов для местных жителей. Многие обитатели республики перерастают рубеж в 25 лет и их документы украинского образца становятся недействительными. Паспорт ДНР не везде признается, а российская «корочка» открывает новые возможности, отметил политик.

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украина выборы паспорт
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