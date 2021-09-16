Донбасс, 16 сентября. Украинские войска обстреляли населенные пункты ДНР на всех направлениях обороны. В четверг утром ВСУ ударили из тяжелых минометов по жилым домам Еленовки. Украинские снайперы готовят провокации против ЛНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. На Горловском направлении обороны ДНР подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ из гранатометов вели огонь по району поселка шахты Гагарина. На Донецком направлении обороны военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады из 120-мм минометов обстреляли Ясиноватую.

На юге республики под огнем был поселок Ленинское, здесь киевские силовики из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады вели огонь из гранатометов. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В Луганской Народной Республике второй день подряд нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Армия Киева ударила минометами по дому с детьми

Ситуация в зоне ответственности армейского корпуса ДНР с начала текущего дня резко обострилась. С утра Вооруженные силы Украины осуществили четыре обстрела по районам населенных пунктов Еленовка, Сигнальное и Веселое. Отметились подразделения 28-й отдельной механизированной и 58-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ. Все четыре раза огонь велся из тяжелых 120-мм минометов.

Важно отметить, что в Еленовке вследствие минометного обстрела повреждены три жилых дома, уничтожен автомобиль и еще один поврежден. В одном из домов в момент обстрела находились двое детей — младенец 2021 года рождения и ребенок 12 лет. По счастливой случайности они не пострадали.

Потери ВСУ растут

Уровень морально-психологического состояния личного состава украинской армии продолжает снижаться. Вооруженные силы Украины разлагаются изнутри, поставки в передовые части наркотиков и алкоголя так называемыми волонтерами давно уже напоминают работу крупных логистических центров по поставкам товаров. В связи с неспособностью нового командующего силовой операцией генерала Павлюка организовать надлежащий контроль за армейскими подразделениями в зону ООС прибудет главнокомандующий армии — генерал Залужный. Об этом сообщают в управлении Народной милиции ДНР.

Кроме указанных выше причин, главкома ВСУ интересуют резко возросшие небоевые потери личного состава, уточняют в оборонном ведомстве ДНР. Только за прошлую неделю в зоне силовой операции 19 военнослужащих ВСУ получили ранения различной степени тяжести, травмы и отравления наркотиками, еще 4 погибли. Основные причины потерь — подрывы на минах, неуставные взаимоотношения и передозировки.

Бойцы ВСУ массово дезертируют

Снижение уровня морально-психологического состояния военных ВСУ прямо сказывается на количестве дезертиров, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. С начала текущего месяца только из зоны ответственности северной оперативно-тактической группировки ВСУ сбежали 30 военнослужащих.

И вместо того, чтобы устранять причины, способствующие росту количества дезертиров, командование группировки направляет в проблемные части офицеров-психологов. В их задачи входит проведение бесед с личным составом, а также выявление суицидальных наклонностей среди военнослужащих и дезертирских намерений. Кроме психологов, в передовые части ВСУ прибыли офицеры Генерального штаба ВСУ.

Украинские снайперы готовят провокации против ЛНР

В районы населенных пунктов Счастье, Золотое, Новотошковское, Крымское и Попасная Луганской области доставлены снайперские группы ВСУ, сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР. Важно отметить, что доставка силовиков для выполнения боевых задач на переднем крае осуществлялась при помощи гуманитарного транспорта с символикой украинского представительства в СЦКК. В Народной милиции республики заявили, что не исключают активизации провокационных действий противника на указанных направлениях.