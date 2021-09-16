Путин не планирует приезжать в штаб партии, которая будет побеждать на выборах в Госдуму

Москва, 16 сентября. Президент Российской Федерации Владимир Путин вряд ли сможет приехать к партии, которая будет побеждать на выборах в Госдуму, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также напомнил, что ранее российский лидер был вынужден перейти на самоизоляцию на фоне случаев коронавируса в его окружении. О планах Путина приехать к партии Песков рассказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Пока таких конкретных планов нет», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков рассказал, что Путин может онлайн проголосовать на выборах в Государственную думу РФ. Представитель Кремля уточнил, что президент в любом случае примет участие в голосовании.

Выборы в Госдуму России будут проходить с 17 по 19 сентября.