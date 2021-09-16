Житель Магнитогорска задержан за призывы к терроризму и хранение оружия

Челябинск, 16 сентября. В Челябинской области мужчина разместил в соцсети агрессивные высказывания, а во время обыска у него нашли пистолеты, гранату и учебные пособия по проведению терактов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении правонарушителя. Мужчину подозревают по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), сообщает «Челябинск сегодня».



В апреле этого года магнитогорец разместил в соцсетях высказывания и призывы к насильственной смене власти и причинению вреда сотрудникам правоохранительных органов. При обыске у мужчины нашли пневматические пистолеты, гранату и рукописи с данными по проведению террористических актов.



В настоящее время продолжается расследование уголовного дела и решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее ФАН сообщал о том, что кировчанин выстрелил в ребенка из пневматической винтовки. Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с использованием предмета, используемого в качестве оружия»). Оружие у подозреваемого было изъято.