Москва, 16 сентября. Геннадий Онищенко не удивился, что новый необычный факультет открылся именно в киевском вузе. По его словам, от правительства шутов и скоморохов ожидать иного не приходится.

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко не торопится с поздравлениями украинского вуза с открытием первого в мире факультета TikTok. Политик считает, что гордиться здесь абсолютно нечем, поскольку это говорит о деградации страны.

«Это вредоносный контент, и цель его — разрушать культурную, интеллектуальную среду любого народа и государства. А почему открывают это в Киеве? Потому что абсолютно несостоятельное правительство лицедеев и скоморохов, которые где-то ранее играли», — заявил он «Лайфу».

По словам Онищенко, украинские власти сделают все, чтобы понравиться своему заокеанскому хозяину, даже если это идет вразрез с собственными интересами или со здравым смыслом.

«Сегодня TikTok-факультет откроют, а завтра — детской порнографии. И не задумываются. И все это будет преподнесено как достижение культуры», — заключил парламентарий.

Необычный факультет открылся на базе Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиИ). Как заявил ректор университета, вуз является брендом, который «покоряет мировое информационное пространство». А TikTok — это «медиафеномен», соцсеть, имеющая огромную популярность у молодежи.

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