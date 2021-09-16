«Слишком много знал»: эксперт Дандыкин оценил слова Макрона об уничтожении главаря ИГ в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о ликвидации лидера группировки «Исламское государство1 в Большой Сахаре» (запрещенная в РФ организация) по имени Аднан Абу Валид ас-Сахрауи. Он назвал операцию «крупным успехом» в борьбе с террористически организациями в африканском Сахеле.

Adnan Abou Walid al Sahraoui, chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara a été neutralisé par les forces françaises. Il s’agit d’un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 15, 2021

Президент также добавил, что Франция «продолжит борьбу» и все, кто погиб за время военных операций «Сервал» и «Бархан», умерли «не напрасно».

«Сегодня вечером нация вспоминает всех своих героев, погибших за Францию в Сахеле. Их жертва не напрасна. Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнерами мы продолжим эту борьбу», — написал он.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Мы уходим

Слова о «продолжении борьбы», как и отчет о «крупном успехе» в устранении главы отделения «Исламского государства» в Африке плохо вяжутся с заявлением Макрона о сокращении численности войск из Мали и других стран Сахеля. По словам президента, французский контингент оставался в регионе «во в многом по по просьбе Штатов», и пути выхода уже подготовлены. В настоящее время в странах Сахеля размещены 5,1 тыс. французских солдат, но к началу 2022 года планируется сократить их численность примерно вдвое.

«Я не буду поддерживать страну, где нет демократической легитимности или переходного периода», — объявил ранее Макрон, подразумевая Мали.

Macron menace d’un retrait de troupes au Mali : “Il voit que la France est isolée”, juge Antoine Glaser https://t.co/5CXdt2bIpg — Le Journal Vision 2 (@le_jv2) May 30, 2021

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Он слишком много знал

Про убитого главаря ИГ1 Ас-Сахрауи известно, что он родился в 1970-е годы, а позже учился в университете в Алжире, где впервые и познакомился с идеями радикального ислама. Впоследствии он присоединила к «Аль-Каиде»1 (террористическая группировка запрещена в РФ), а в 2011 году он вместе с группой африканских мусульман создал в Мали «Движение за единство и джихад».

В 2015 году он принес присягу верховному главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади. К этому времени террористическая сеть Ас-Сахрауи действовала на территории нескольких стран Африки. Позже у него произошел раскол с рядом сторонников из-за тесных связей Ас-Сахрауи с французским спецслужбами. Несмотря на такое прошлое, Ас-Сахрауи удалось оставаться лидером террористов в Сахеле долгие годы.

French President @EmmanuelMacron confirms death of #ISIS #Sahel leader Sahrawi. This is a major blow to the militant group, as Sahrawi was a highly influential veteran of the jihadi movement in the region.https://t.co/YCD0dr3ENo https://t.co/ETqXsPY8NP pic.twitter.com/gnx6XNMFqL — Rita Katz (@Rita_Katz) September 16, 2021

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, такая военная «удача», как уничтожение главаря ИГ в Сахеле больше похожа на пиар-акцию, которой французы эффектно прикрывают свой уход из региона — также как американцы когда-то поступили с Усамой бен Ладеном. Завершение операции «Бархан» во многих отношениях очень напоминает уход американских войск из Афганистана.

«Французы просто умыли руки, как это было у них не раз в Алжире и во Вьетнаме. Это остатки имперской логики, но они приходят к мысли что есть наиболее приоритетные заботы у государства. Мне кажется это такая пиар-акция, аналогичная той которую американцы делали с уничтожением бен Ладена. Это такой «эффектный момент» для того чтобы уйти», — объяснил эксперт.

По мнение Дандыкина, эффектное устранение Ас-Сахрауи может быть связано еще и с тем, что французы «заметают следы» перед уходом из региона — это вполне резонная версия.

«Здесь может быть ситуация что кто-то «слишком много знал» — это очевидно. Это дебри международной политики, где поднаторели все, и французы в том числе. Каждый работает в зависимости какая задача поставлена. Поэтому это вполне может быть — это одна из версий», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.