Вице-премьер Борисов заявил о начале поставок ЗРС С-500 в российские войска

Тюмень, 16 сентября. Госиспытания перспективной зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей» завершены, боевой комплекс начал поставляться в ВС РФ, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

В кулуарах Тюменского нефтегазового форума Борисов сообщил журналистам, что «Прометей» уже начал появляться на вооружении некоторых подразделений ракетных войск, но не в полной номенклатуре.

«Не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика "Алмаз-Антеем" должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — объяснил вице-премьер.

Отметим, что новейшая российская ЗРС С-500 была разработана специалистами концерна ВКО «Алмаз-Антей». Этот боевой комплекс предназначен для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Ранее сообщалось, что «Прометей» относится к совершенно новому виду оружия, которое совмещает в себе функции комплексов ПВО и ПРО. Комплекс является первой в мире системой ПКО — противокосмической обороны.