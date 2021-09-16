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Пострадавший при нападении стрелка в Лисках полицейский получил незначительные травмы

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:36
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Происшествия
Пострадавший при нападении стрелка в Лисках полицейский получил незначительные травмы
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Лиски, 16 сентября. Сотрудник правоохранительных органов получил царапину голени при нападении вооруженного стрелка на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области.

Нападение на отдел полиции в городе Лиски было совершено рано утром в четверг, 16 сентября, вооруженным мужчиной. Он привел в действие взрывное устройство, а после открыл стрельбу из автоматического оружия.

Напавшим оказался местный житель, который работает сотрудником одного из частных охранных предприятий. Как сообщают СМИ, мотивом действий злоумышленника может быть месть за бытовой конфликт с соседкой мужчины, при котором присутствовали полицейские. Стрелку не понравилось, что те не встали на его сторону.

Кроме того, мужчина может быть причастен к тройному убийству в селе Волчанское. В одном из домовладений были обнаружены тела многодетной матери, ее сына и внука.

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нападение тройное убийство лиски
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