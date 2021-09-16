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Песков считает, что сейчас не время для прививки Путина от гриппа

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:32
Общество
Песков считает, что сейчас не время для прививки Путина от гриппа
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, вакцинировался ли президент России Владимир Путин от гриппа в этом году.

Сейчас не самое подходящее время для прививки, по мнению Пескова, поскольку глава государства находится на самоизоляции. Таким мнением пресс-секретарь Президента поделился в беседе с журналистами.

«Будучи контактным и находясь на самоизоляции, вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться», — подчеркнул он.

Владимир Путин ранее назвал причину выбора вакцины «Спутник V» для вакцинации против коронавируса. По словам российского лидера, он привился в том числе и потому, что является главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации.

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Все новости / Общество / Песков считает, что сейчас не время для прививки Путина от гриппа
путин грипп вакцинация
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