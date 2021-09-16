Песков считает, что сейчас не время для прививки Путина от гриппа

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, вакцинировался ли президент России Владимир Путин от гриппа в этом году.

Сейчас не самое подходящее время для прививки, по мнению Пескова, поскольку глава государства находится на самоизоляции. Таким мнением пресс-секретарь Президента поделился в беседе с журналистами.

«Будучи контактным и находясь на самоизоляции, вряд ли это то самое время, когда нужно прививаться», — подчеркнул он.

Владимир Путин ранее назвал причину выбора вакцины «Спутник V» для вакцинации против коронавируса. По словам российского лидера, он привился в том числе и потому, что является главнокомандующим Вооруженных сил Российской Федерации.