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Песков обозначил позицию Москвы по работе международных IT-компаний

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:16
Политика
Песков обозначил позицию Москвы по работе международных IT-компаний
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал деятельность западных IT-корпораций на территории России.

По его словам, Москва рада видеть, что крупнейшие западные компании заинтересованы в работе на российском рынке. Однако они должны соблюдать действующую законодательную базу.

«Те штрафы, которые выписаны, должны быть взысканы по закону. Мы рады здесь видеть международных гигантов, но они обязаны соблюдать российские законы», — сказал он.

Ранее председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев допустил ужесточение российского законодательства из-за действий Google. Депутат подчеркнул, что американская компания демонстративно продолжает игнорировать свои обязанности.

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