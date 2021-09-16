Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 13:41
13:39
Весь мир
«Слишком много знал»: эксперт Дандыкин оценил слова Макрона об уничтожении главаря ИГ в Африке
13:38
Политика
Зеленский прервал жесткое выступление Кулебы с критикой в адрес ООН
13:38
Происшествия
Около отдела полиции в Лисках взрывотехники нашли и уничтожили не боевую гранату
13:35
Шоу-бизнес
Жена Шумахера со слезами призналась, что скучает по мужу каждый день
13:31
Политика
«Начнется поросячий визг»: Онищенко о последствиях вмешательства Запада в выборы в РФ
13:28
Политика
В пресс-службе главы Владимирской области Сипягина опровергли его отставку
13:27
Армия
Страны ОДКБ намерены провести в Таджикистане масштабные военные учения
13:26
Происшествия
Более 10 детей госпитализированы после распыления газового вещества в махачкалинской школе
13:26
Происшествия
Сдача многотонного ковша на металлолом обернулась для жительницы Майкопа статьей
13:20
Шоу-бизнес
Толкалина отправилась в Лондон к бойфренду Саймону Бассу
Все новости

Военный эксперт Матвийчук объяснил, зачем Франция ликвидировала лидера ИГ в Африке
Весь мир
Военный эксперт Матвийчук объяснил, зачем Франция ликвидировала лидера ИГ в Африке
defense.gouv.fr  /  État-major des armées / Ministère de la Défense

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об уничтожении лидера ISGS, «Исламского государства1 в Большой Сахаре» (ячейка ИГ1 — террористической организации, запрещенной в России) Аднана Абу Валида ас-Сахрауи. Эту операцию подали как большой успех Парижа в борьбе с радикальными группировками в Мали, которую Пятая республика без особого успеха вела с 2013 года. Французских военных обвиняли в обеспечении вывоза природных богатств африканской страны и одновременно в захвате контроля над потоками наркотиков, транзитом идущих через нее.

Гибель Ас-Сахрауи выглядит чрезвычайно подозрительно. Главу террористов уничтожили как раз в момент, когда французские военные готовятся уходить из Мали. К тому же, погибшего связывали с французской разведкой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для международной редакции ФАН заметил, что борьба французов с терроризмом была скорее показной, а версия о том, что Ас-Сахрауи убрали за то, что он слишком многое знал о французских тайных операциях в регионе, вполне убедительна.

«Это такой был блеф. Сейчас у французов очень трудная ситуация в экономике и в плане комплектации своих вооруженных сил. После того как США сдали все свои военные позиции, Франции необходимо опираться на свои силы, они сейчас пытаюсь создать военный союз с Германией. Я думаю, что их уход из Африки — это следствие единой политики, которую проводит французское правительство. Своих сил недостаточно, поэтому они сворачивают свою миссию, заявляя: "Все хорошо, и мы уходим". Им нужны победы — хотя бы маленькие, но победы. Поэтому они с таким апломбом и заявили о том, что они эту задачу выполнили», — отметил эксперт.

По мнению Матвийчука, нет ничего невероятного в том, что, покидая регион, французы расправились с собственным резидентом.

«Заметание следов — это практика всех западных спецслужб. Перед тем как уходить из региона, где было их военное присутствие, они подчищают всех людей, которые могут рассказать о сотрудничестве, преступлениях и реальной правде, которая происходила, когда они там находилось. Это убийство может укладываться в эту логику, но нужно, конечно, разбираться. Эта версия имеет полное право на жизнь», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Военный эксперт Матвийчук объяснил, зачем Франция ликвидировала лидера ИГ в Африке
франция терроризм африка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru