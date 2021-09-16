Военный эксперт Матвийчук объяснил, зачем Франция ликвидировала лидера ИГ в Африке

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об уничтожении лидера ISGS, «Исламского государства1 в Большой Сахаре» (ячейка ИГ1 — террористической организации, запрещенной в России) Аднана Абу Валида ас-Сахрауи. Эту операцию подали как большой успех Парижа в борьбе с радикальными группировками в Мали, которую Пятая республика без особого успеха вела с 2013 года. Французских военных обвиняли в обеспечении вывоза природных богатств африканской страны и одновременно в захвате контроля над потоками наркотиков, транзитом идущих через нее.

#BREAKING The head of Islamic State in the Greater Sahara has been "neutralised" by French forces, President Emmanuel Macron tweeted early Thursday pic.twitter.com/iMhGgrwLZc — AFP News Agency (@AFP) September 15, 2021

Гибель Ас-Сахрауи выглядит чрезвычайно подозрительно. Главу террористов уничтожили как раз в момент, когда французские военные готовятся уходить из Мали. К тому же, погибшего связывали с французской разведкой.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для международной редакции ФАН заметил, что борьба французов с терроризмом была скорее показной, а версия о том, что Ас-Сахрауи убрали за то, что он слишком многое знал о французских тайных операциях в регионе, вполне убедительна.

«Это такой был блеф. Сейчас у французов очень трудная ситуация в экономике и в плане комплектации своих вооруженных сил. После того как США сдали все свои военные позиции, Франции необходимо опираться на свои силы, они сейчас пытаюсь создать военный союз с Германией. Я думаю, что их уход из Африки — это следствие единой политики, которую проводит французское правительство. Своих сил недостаточно, поэтому они сворачивают свою миссию, заявляя: "Все хорошо, и мы уходим". Им нужны победы — хотя бы маленькие, но победы. Поэтому они с таким апломбом и заявили о том, что они эту задачу выполнили», — отметил эксперт.

По мнению Матвийчука, нет ничего невероятного в том, что, покидая регион, французы расправились с собственным резидентом.

«Заметание следов — это практика всех западных спецслужб. Перед тем как уходить из региона, где было их военное присутствие, они подчищают всех людей, которые могут рассказать о сотрудничестве, преступлениях и реальной правде, которая происходила, когда они там находилось. Это убийство может укладываться в эту логику, но нужно, конечно, разбираться. Эта версия имеет полное право на жизнь», — заключил эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.