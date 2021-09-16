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Судан выделил 13 млн долларов на программу устойчивого развития и сокращения бедности
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Весь мир
Судан выделил 13 млн долларов на программу устойчивого развития и сокращения бедности
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Хартум, 16 сентября. Переходное правительство Судана объявило о разработке комплексного плана на 2021 год по реализации целей устойчивого развития и сокращения бедности, а также о выделении на его осуществление 6 миллиардов национальных фунтов (около 13,3 млн долларов США).

Жители восточноафриканского государства страдают от высокого уровня безработицы и нищеты. При этом предпринятые властями экономические реформы, связанные с либерализацией топлива, повышением цен на электроэнергию и девальвацией местной валюты, привели к росту стоимости жизни.

Правительство сообщило 15 сентября о том, что разработанный план реализуется при координации и финансировании со стороны Программы развития ООН (ПРООН) и Детского фонда (ЮНИСЕФ). В качестве национального вклада в проект Судан выделяет 6 миллиардов фунтов.

Достижение целей устойчивого развития имеет исключительную важность для искоренения нищеты, охраны планеты и обеспечения к 2030 году мира и процветания для всех народов, сообщил заместитель министра экономического планирования Амин Салех Ясин. Это произошло во время пресс-конференции, организованной по итогам встречи чиновника с представителями соответствующих международных и местных структур.

По его словам, программа включает 17 направлений, которые охватывают широкий круг экологических, социальных и коммерческих проблем. Замминистра подчеркнул важность сотрудничества между всеми партнерами и практической реализации проекта для принятия правильных решений, которые улучшат жизни будущих поколений.

Он объяснил также, что достижение целей устойчивого развития является одним из приоритетов переходного правительства в рамках трехсторонней программы стабильности и роста. Кроме того, Ясин заявил о необходимости повышения осведомленности всех потенциальных партнеров из государственного и частного секторов и организаций гражданского общества, включая женские и молодежные движения.

Несколькими днями ранее премьер-министр Судана Абдалла Хамдок сообщил на одном из официальных мероприятий о том, что экономическая обстановка в стране все еще остается нестабильной. По словам главы правительства, государству предстоит работать с рядом нерешенных вопросов на фоне отмены субсидий на топливо и длительного плавающего курса национальной валюты.

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