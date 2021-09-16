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Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:21
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Общество
Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию
sputnikvaccine.com  /  Sputnik V

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал случаи заболеваемости коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина.

Произошедшее не ставит под сомнение эффективность отечественной вакцины «Спутник V». Об этом пресс-секретарь главы государства заявил в беседе с журналистами.

«Нет, не ставит», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также напомнил, что даже тот, кто прошел процедуру вакцинации, может заболеть. Однако именно прививка предохраняет человека от реанимации и смерти.

Дмитрий Песков ранее в шутку сравнил эффективность «Спутника V» с продуктивностью президента Путина. По его словам, глава государства работает в своем прежнем режиме.

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