Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал случаи заболеваемости коронавирусом в окружении президента России Владимира Путина.

Произошедшее не ставит под сомнение эффективность отечественной вакцины «Спутник V». Об этом пресс-секретарь главы государства заявил в беседе с журналистами.

«Нет, не ставит», — ответил он на соответствующий вопрос.

Песков также напомнил, что даже тот, кто прошел процедуру вакцинации, может заболеть. Однако именно прививка предохраняет человека от реанимации и смерти.

Дмитрий Песков ранее в шутку сравнил эффективность «Спутника V» с продуктивностью президента Путина. По его словам, глава государства работает в своем прежнем режиме.