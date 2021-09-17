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Рынок автомобилей на абхазских номерах в России могут ждать потрясения
Общество
Рынок автомобилей на абхазских номерах в России могут ждать потрясения
pixabay.com  / 

Ранее ФАН уже рассказывал, что владельцы автомобилей на армянских номерах могут лишиться законного права на передвижение по территории России. Мало того, некоторым, скорее всего, вовсе придется сдать их на запчасти в авторазборы. Есть в России и еще одна категория автомобилей, которая скоро также может оказаться вне закона.

Автомобиль из Абхазии можно приобрести новым, прямиком с японского аукциона без каких-либо проблем по цене, которая может быть ниже, чем на российском рынке, более чем в два раза. Дело в том, что абхазские таможенные сборы не идут в сравнение с российскими, а потому и машины там гораздо дешевле.

Схем использования таких автомобилей в России несколько, но самой популярной остается та, в которой машина в Абхазии оформляется на компанию, впоследствии якобы принимающую на работу гражданина России и выдающую ему путевой лист. С этим документом человек может ездить ровно год, затем вновь пересечь границу с республикой, оформить новую бумагу и снова пуститься в путь. Есть и ограничение — автомобилем может управлять только один человек (тот, кто указан в путевом листе). То есть в России передать такую машину в пользование нельзя никому, в том числе по доверенности.

Низкая цена подкупает тех, кто гонится за относительно новым авто без проблем. Они не обращают внимания на документальные сложности, тем более формально все делается по закону и нарушений нет. Только вот рано или поздно «лавочку могут прикрыть». В этом уверен Вячеслав Лысаков, который уже много лет отстаивает права автомобилистов в России.

«Надеяться на то, что кого-то забудут и простят, крайне легкомысленно. По поводу схем оформления авто — если кто-то из чиновников решит, что количество таких автомобилей незначительно и не стоит «из пушки по воробьям палить», то тогда, возможно, они определенное время просуществуют», — говорит Лысаков.

Он также уверен, что если в компетентных органах решат, что это и плохой пример, и прецедент, который надо пресекать, то они вполне могут заняться этой категорией автомобилистов и схем ухода от уплаты таможенных пошлин.

Ранее МВД опровергло информацию об усилении административной ответственности за установку ограничивающих обзор водителя предметах.

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