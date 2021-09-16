Украинский авиаконструктор заявил, что летчики ВСУ перестали летать

Киев, 16 сентября. Украинские военные летчики, имея огромный опыт, массово увольняются из-за низкой оплаты труда и отсутствия вылетов. Об этом на YouTube-канале «Хвыля» рассказал украинский авиаконструктор Анатолий Вовнянко, сообщает издание «Новороссия».

По словам Вовнянко, за последние полтора года из Вооруженных сил Украины уволилось 120 опытных летчиков, которые раньше летали на истребителях, а еще 40 специалистов уже подали заявления на увольнение.

«Почему? Налет 40 часов, то есть мизер. Говорят, очень много бумажной работы. Если ты в год дай бог налетаешь 40 часов, то тебе повезло. Летают только по прямой, нет никаких воздушных боев», — пожаловался Вовнянко.

По словам авиаконструктора, у летчиков нищенская зарплата, поэтому пилоты массово уходят в гражданскую авиацию. Однако, добавляет Вовнянко, там у военных летчиков слишком большая конкуренция, потому что в гражданской авиации много молодых кадров, которые имеют опыт и знают иностранные языки.

«Вот это удручает, фактически авиация загибается, хотя об этом никто ничего не говорит», — подытожил авиаконструктор.

Такая ситуация в военной авиации не может не беспокоить. Но, как замечает Вовнянко, никто не обращает внимания на катастрофическое положение летчиков, которое вынуждает их массово оставлять службу.

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