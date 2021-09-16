Песков не исключил участие Путина в саммите G20

Москва, 16 сентября. Участие президента Российской Федерации Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки» рассматривается, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, он позднее проинформирует о принятом решении на соответствующий вопрос. Об этом Песков рассказал журналистам.

«Этот вопрос рассматривается, как только будет принято решение, мы вас проинформируем», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее Песков рассказал, что глава государства может проголосовать на выборах в Госдуму в онлайн-формате. Представитель Кремля уточнил, что несмотря на то, что Путин находится на самоизоляции, он в любом случае примет участие в голосовании на выборах.