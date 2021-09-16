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Экс-участник «Фабрики звезд» Ашихмин поддержал объединения музыкантов для создания хитов

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:02
Шоу-бизнес
Экс-участник «Фабрики звезд» Ашихмин поддержал объединения музыкантов для создания хитов
Ньюинформ  /  Из личного архива Сергея Ашихмина

Санкт-Петербург, 16 сентября. Музыкант Сергей Ашихмин рассказал о планах на карьеру в мире моды и оценил идею коллаборации артистов, которые вместе занимаются написанием новых песен.

Певец Сергей Ашихмин успешно развивает сольную карьеру после участия в проекте «Фабрика звезд». Исполнитель успевает записывать песни в жанре поп-рок и готов экспериментировать с новыми направлениями. На этом фоне многие артисты активно сотрудничают друг с другом, чтобы повысить шансы на завоевание музыкальных чартов. Ашихмин оценил эту тенденцию среди исполнителей и поддержал музыкантов в интервью изданию «Народные Новости».

«Сегодня наблюдается тенденция, когда артисты объединяются не только для исполнения, но и даже для написания хита. Так, например, трек одной зарубежной певицы был написан командой из десяти авторов, причем четверо из них русские, что приятно удивило. Я за такие творческие тандемы!» — поделился артист.

Ашихмин также признался, что готовится покорять не только музыкальную сцену, но и мир моды. Исполнитель активно интересуется современными трендами и уже запустил в разработку собственный бренд. Несмотря на это, артист подчеркнул: музыка для него остается на первом месте.

«Фабрика звезд» открыла множество восходящих талантов для российской эстрады, однако не все смогли построить карьеру в мире музыки. Никита Малинин объяснил, почему исчез со сцены на волне популярности.

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музыка фабрика звезд ашихмин
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