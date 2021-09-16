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В Кремле отреагировали на создание нового партнерства США, Австралии и Британии

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 12:10
Политика
В Кремле отреагировали на создание нового партнерства США, Австралии и Британии
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Москва, 16 сентября. Россия до сих пор не сформировала до конца позицию относительно нового партнерства Соединенных Штатов, Британии и Австралии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил об этом в рамках традиционного брифинга с представителями прессы. По словам Пескова, Россия внимательно изучает детали этого союза, чтобы сформировать четкую позицию.

Пресс-секретарь президента РФ также прокомментировал доклад Европарламента о России. Он уточнил, что в Кремле утверждение этого документа вызвало исключительно сожаление. Как отметил Песков, в договоре вовсе не идет разговор о налаживании диалога и вообще какой-либо мирной коммуникации с целью решения возникших проблем.

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сша песков кремль
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