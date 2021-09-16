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Песков напомнил о рекомендательном характере доклада Европарламента о России

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:59
Политика
Песков напомнил о рекомендательном характере доклада Европарламента о России
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Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад Европарламента об РФ.

По словам Пескова, утверждение этого доклада с призывом пересмотреть отношения с Россией вызывает сожаление.

«Там не идет речь о необходимости налаживания диалога, о необходимости решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам», — высказал он свое мнение.

Также Песков напомнил журналистам, что документ, принятый евродепутатами, носит исключительно рекомендательный характер.

Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Автором документа выступил экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс. В результате в поддержку доклада выступили 494 депутата ЕП.

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