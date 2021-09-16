Эфир: Где можно бесплатно заниматься спортом, доступны ли спортплощадки для инвалидов

В четверг, 16 сентября, с 15:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная здоровому образу жизни и доступности занятий спортом для маломобильных граждан.

Нехватка денег на абонемент в спортзал, плохая погода и пандемия — это не повод отказываться от занятий спортом. Где в Петербурге можно регулярно и бесплатно тренироваться? Как инвалиды могут добираться до спортивных сооружений? Какие ограничения на посетителей муниципальных спортзалов накладывают карантинные меры?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

Антон Соловьев , директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района;

, директор Центра физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района; Наталья Сергеева , заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района;

, заместитель директора по реабилитации ЦСРИ Фрунзенского района; общественная активистка Мария Петрова и ее сын Аркадий Аксенов.

Гости студии также рассказывают о дорожной карте для реабилитации инвалидов, которая разработана в Петербурге.