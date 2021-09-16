Песков сообщил о регистрации Путина для участия в онлайн-голосовании на думских выборах

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин может онлайн проголосовать на выборах в Госдуму.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, несмотря на то, что Путин находится на самоизоляции, он в любом случае примет участие в голосовании на выборах. Итоговое решение о формате голосования станет известно позже.

«Мы проинформируем вас, думаю, сегодня до конца дня. В любом случае, президент примет участие в голосовании», — рассказал Песков представителям СМИ.

Представитель Кремля добавил, что президент заранее зарегистрировался для участия в электронном голосовании.

Думские выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября включительно.

Ранее Путин заявил, что пробудет на вынужденной самоизоляции еще некоторое количество времени. По словам главы государства, в его окружении заболели коронавирусом несколько десятков человек.