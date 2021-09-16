Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 12:14
12:12
Политика
Песков обозначил позицию Москвы по работе международных IT-компаний
12:11
Весь мир
Судан выделил 13 млн долларов на программу устойчивого развития и сокращения бедности
12:08
Общество
Прокуратура проверит самарскую школу после видео с мышью
12:07
Общество
Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию
12:06
Общество
В Кремле озвучили минимальные сроки самоизоляции Владимира Путина
12:03
Происшествия
Момент взрыва двери полицейского участка в Лисках попал на видео
12:03
Происшествия
ФАН публикует кадры с места нападения на полицейский участок в Лисках
12:03
Политика
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
12:02
Шоу-бизнес
Экс-участник «Фабрики звезд» Ашихмин поддержал объединения музыкантов для создания хитов
12:02
Политика
В Кремле отреагировали на создание нового партнерства США, Австралии и Британии
Все новости

Песков рассказал, кто заразился коронавирусом в окружении Путина

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:59
Общество
Песков рассказал, кто заразился коронавирусом в окружении Путина
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с заболевшими COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, инфицированные — это, главным образом, те, кто обеспечивает работу главы государства и быт, включая безопасность. При этом пока не известно ни об одном случае тяжелого течения COVID-19 среди этих людей.

«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — подчеркнул пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Песков также сообщил о регистрации Владимира Путина для участия в онлайн-голосовании на думских выборах. Итоговое решение о формате голосования огласят позднее.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Песков рассказал, кто заразился коронавирусом в окружении Путина
путин песков коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru