Песков рассказал, кто заразился коронавирусом в окружении Путина

Москва, 16 сентября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с заболевшими COVID-19 в окружении президента России Владимира Путина.

По словам Пескова, инфицированные — это, главным образом, те, кто обеспечивает работу главы государства и быт, включая безопасность. При этом пока не известно ни об одном случае тяжелого течения COVID-19 среди этих людей.

«Мне неизвестно ни об одном тяжелом случае», — подчеркнул пресс-секретарь президента России в беседе с журналистами.

Песков также сообщил о регистрации Владимира Путина для участия в онлайн-голосовании на думских выборах. Итоговое решение о формате голосования огласят позднее.