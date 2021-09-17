Психолог Татьяна Яничева указала на способы борьбы с профессиональной деформацией

Признаки профессиональной деформации — переноса рабочего поведения в сферу личного — становятся заметны, когда это ударяет по нашим отношениям. И тем не менее первые симптомы когнитивного явления можно заметить довольно быстро, а значит, и предупредить саму проблему, считает психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева.

По словам специалиста, заметить, что профессиональная и личная сферы начинают смешиваться, получится лучше у рефлексирующего человека, то есть склонного к самоанализу и внимательно относящегося к своим действиям и поступкам. Однако есть хорошие новости — навык наблюдения за собой можно развить.

«Для того, чтобы быть к себе более внимательным, надо захотеть это сделать. Если, конечно, тебе это становится важно, если ты ставишь себе такую задачу, понимая, что тебе не всегда хватает попыток точности и честности с собой. Если ты понимаешь, что это тебе мешает и ты хочешь быть к этому более внимательным, то надо просто делать. Люди прибегают к этому разными способами: можно просто думать, можно о чем-то разговаривать с близкими людьми, которые готовы выслушать. Дневники очень помогают — такое вынесение вовне, прописывание всего того, что происходит, только честно», — рассказывает психолог.

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Проблема профдеформации тесно связана с нашей психологической гибкостью, то есть способностью быстро адаптироваться к новому. Чем ниже ее уровень, тем человеку сложнее оперировать своими социальными ролями и прилагающимися к ним сценариям поведения. Соответственно, чтобы эта гибкость стала выше, нужно разнообразить свою жизнь и выйти за рамки круга «работа-дом-работа».

«Чем у человека больше разнообразных занятий, хобби, интересов и увлечений, тем шире у тебя становится ролевой репертуар. То есть в разных увлечениях и делах от тебя разные ожидания, нужно проявлять разные свои особенности, и это очень полезно. Потому что тогда твоя профессиональная роль, даже если она очень важна, ты ориентирован на работу, не заполняет все пространство. Она занимает столько места, сколько ей положено», — заключает Татьяна Яничева.

Ранее психолог рассказала, кто вообще рискует пострадать от профессиональной деформации. По признанию специалиста, в подобной ситуации может оказаться любой человек — не обязательно карьерист — однако если ваша работа касается постоянного общения с людьми, то вы рискуете больше остальных.