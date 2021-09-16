Эфир: Станут ли высокие цены на газ стимулом для ускоренного запуска «СП-2»

В четверг, 16 сентября, с 16:00 в прямом эфире медиацентра «Патриот» эксперты обсуждают причины рекордных цен на газ на мировых биржах.

По данные торгов ICE Futures, еще вчера, 15 сентября, цена газа на европейском фьючерсном рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Продержалась она недолго: на 16 сентября стоимость тысячи кубометров газа составляет уже около 780 долларов. Однако в ближайшие дни Европу ожидает похолодание, которое может снова привести к рекордной стоимости газа. Ведь европейские хранилища так и не наполнены, а ветрогенерация, обеспечивающая примерно 15% потребностей Европы в энергии, не сможет помочь, поскольку на Северном море третью неделю штиль.

Кому выгодны высокие цены на газ? Ожидать ли резких колебаний цены на газ в ближайшее время? Нужно ли «Газпрому» теперь торопиться с сертификацией «Северного потока — 2»? Почему американцы не везут СПГ в Европу, хотя обещали надежные поставки? Поможет ли Европе новый газопровод из Норвегии? Как повлияют выборы в Германии на ситуацию с запуском «СП-2»? Выгодны ли Германии долгосрочные контракты с «Газпромом»?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» отвечают заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов и немецкий предприниматель и депутат 19-го созыва парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» из федеральной земли Нижняя Саксония Вальдемар Герд.