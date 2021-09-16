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Лукашенко предупредил об угрозе провокаций из-за усиления НАТО у западных границ ОДКБ
Армия
Лукашенко предупредил об угрозе провокаций из-за усиления НАТО у западных границ ОДКБ
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 16 сентября. Страны Организации Договора о коллективной безопасности сталкиваются с эскалацией напряженности у западных границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, причиной нестабильности стало усиление военного присутствия НАТО в Восточной Европе. Лукашенко назвал опасной данную тенденцию, предупредив об угрозе провокаций против ОДКБ.

«Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО», — сказал президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия начала переговоры с Россией касательно поставок зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». По его словам, тема поднималась во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. В общей сложности, по данным «Царьграда», Минск приобретет российское вооружение на сумму более миллиарда долларов. Перечень закупок уже согласован.

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