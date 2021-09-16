Сбежавшую в Домодедово собаку Еву поймали благодаря толстовке хозяйки

Москва, 16 сентября. Собака Ева, сбежавшая в Домодедово из багажного отделения самолета, удалось поймать. Сотрудники аэропорта приманили животное на запах толстовки ее хозяйки.

Несколько дней назад семья Екатерины Безручко собиралась на отдых в Крым, куда они должны были отправиться вместе со своей питомицей Евой. Собаку доверили работникам Домодедово, чтобы она долетела до места назначения в багажном отсеке самолета. Однако по прибытии животного там не оказалось.

Позже выяснилось, что Ева вырвалась из переноски и убежала при погрузке на самолет. Сразу после этого начались поиски собаки. Несколько раз ее замечали на территории аэровокзального комплекса, но выловить беглянку никак не удавалось. В чужие руки она не давалась, а хозяевам вход был воспрещен, поскольку это закрытая зона.

Но все-таки животное получилось поймать благодаря совместным усилиям хозяев Евы и сотрудников аэропорта.

«Самые лучшие новости, которые могут быть, это когда тебе звонят и говорят что твоя собака нашлась! Сегодня, около 4 утра Евочку поймали! Наш план с толстовкой сработал. Малышка вышла на мой запах и сотрудникам, которые в тот момент находились рядом, удалось ее поймать», — сообщила Екатерина Безручко.

По ее словам, собаку накормили и выгуляли. Сейчас Ева спокойна и чувствует себя хорошо. Безручко выразила надежду, что в скором времени собаке удастся воссоединиться с членами семьи.

Хозяйка Евы ранее в беседе с ФАН заявила, что собака могла сбежать при погрузке из багажного отделения самолета по вине сотрудников аэропорта. По ее словам, замок на переноске был максимально надежным, поэтому животному не удалось бы справиться с ним.