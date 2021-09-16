ФАС и ФНС проведут мониторинг рынка стройматериалов из-за роста цен

Москва, 16 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проведут проверки на рынке стройматериалов и смежных с ними отраслях.

Соответствующее решение ФАС приняла на фоне роста цен на стройматериалы в 2021 году, а также большого количества поступающих жалоб. Речь идет о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты и других.

В рамках взаимодействия с ФНС антимонопольная служба выявила значительный рост финансовых показателей в сфере производства строительных материалов. При этом ФАС по-прежнему продолжает проводить проверки крупнейших российских компаний на отдельных рынках стройматериалов, отмечается в сообщении.

Счетная палата (СП) России ранее выразила обеспокоенность из-за ценовой динамики в сегменте строительных материалов. Рынок жилищного строительства, по данным ведомства, может столкнуться с новыми трудностями на фоне активного роста стоимости расходников.