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ФАС и ФНС проведут мониторинг рынка стройматериалов из-за роста цен

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:40
Экономика
ФАС и ФНС проведут мониторинг рынка стройматериалов из-за роста цен
pixabay.com  /  Paul Brennan

Москва, 16 сентября. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Федеральная налоговая служба (ФНС) проведут проверки на рынке стройматериалов и смежных с ними отраслях.

Соответствующее решение ФАС приняла на фоне роста цен на стройматериалы в 2021 году, а также большого количества поступающих жалоб. Речь идет о рынках металлопродукции, древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты и других.

В рамках взаимодействия с ФНС антимонопольная служба выявила значительный рост финансовых показателей в сфере производства строительных материалов. При этом ФАС по-прежнему продолжает проводить проверки крупнейших российских компаний на отдельных рынках стройматериалов, отмечается в сообщении.

Счетная палата (СП) России ранее выразила обеспокоенность из-за ценовой динамики в сегменте строительных материалов. Рынок жилищного строительства, по данным ведомства, может столкнуться с новыми трудностями на фоне активного роста стоимости расходников.

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фас фнс рост цен стройматериалы
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