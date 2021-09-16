Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 сентября 12:13
12:13
Происшествия
Пострадавший при нападении стрелка в Лисках полицейский получил незначительные травмы
12:13
Общество
Песков считает, что сейчас не время для прививки Путина от гриппа
12:12
Политика
Песков обозначил позицию Москвы по работе международных IT-компаний
12:11
Весь мир
Судан выделил 13 млн долларов на программу устойчивого развития и сокращения бедности
12:08
Общество
Прокуратура проверит самарскую школу после видео с мышью
12:07
Общество
Кремль не ставит под сомнение эффективность «Спутника V» после ухода Путина на изоляцию
12:06
Общество
В Кремле озвучили минимальные сроки самоизоляции Владимира Путина
12:03
Происшествия
Момент взрыва двери полицейского участка в Лисках попал на видео
12:03
Происшествия
ФАН публикует кадры с места нападения на полицейский участок в Лисках
12:03
Политика
Песков не исключил участие Путина в саммите G20
Все новости

Польша сыграет со Словенией в полуфинале ЧЕ-2021 по волейболу

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:37
Спорт
Польша сыграет со Словенией в полуфинале ЧЕ-2021 по волейболу
wikipedia.org  /  Katarzyna M. Kozłowska

Вильнюс, 16 сентября. Заключительные матчи четвертьфинала первенства Европы по волейболу среди мужчин состоялись в минувшую среду. По их итогам определились полуфиналисты турнира.

Команда Италии в трех партиях разгромила сборную Германии (25:13, 25:18, 25:19), а словенцам также понадобилось три сета, чтобы расправиться с чехами (25:21, 25:19, 27:25). В полуфинальных матчах Польша сыграет со Словенией, а Сербия — с Италией. Встречи пройдут 18 сентября.

Ранее сборная Польши разгромила команду финского специалиста Туомаса Саммелвуо — 3-0 (25:14, 26:24, 25:19), а Сербия выиграла у Нидерландов — 3:0 (25:23, 25:20, 27:25). Российские волейболисты в четвертьфинале одержали победу над командой Украины.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Финал пройдет 19 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Польша сыграет со Словенией в полуфинале ЧЕ-2021 по волейболу
спорт волейбол чемпионат европы
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru