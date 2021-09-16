Польша сыграет со Словенией в полуфинале ЧЕ-2021 по волейболу

Вильнюс, 16 сентября. Заключительные матчи четвертьфинала первенства Европы по волейболу среди мужчин состоялись в минувшую среду. По их итогам определились полуфиналисты турнира.

Команда Италии в трех партиях разгромила сборную Германии (25:13, 25:18, 25:19), а словенцам также понадобилось три сета, чтобы расправиться с чехами (25:21, 25:19, 27:25). В полуфинальных матчах Польша сыграет со Словенией, а Сербия — с Италией. Встречи пройдут 18 сентября.

Ранее сборная Польши разгромила команду финского специалиста Туомаса Саммелвуо — 3-0 (25:14, 26:24, 25:19), а Сербия выиграла у Нидерландов — 3:0 (25:23, 25:20, 27:25). Российские волейболисты в четвертьфинале одержали победу над командой Украины.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах: Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Финал пройдет 19 сентября.