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Российские врачи зафиксировали коронавирус у 19 594 человек за сутки

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:45
Общество
Российские врачи зафиксировали коронавирус у 19 594 человек за сутки
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 16 сентября. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 19 594 человек в 85 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Клинические признаки заболевания отсутствовали у 8,2%. Зарегистрировано 794 летальных исхода. Полностью выздоровели от инфекции еще 17 326 пациентов.

Строгие ограничительные меры на фоне распространения коронавирусной инфекции не планируется вводить на территории России. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вопрос о возможном введении локдауна власти страны не обсуждают, дополнил представитель Кремля.

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