Совфед получил ответ от Google и Apple на предложение обсудить тему невмешательства в выборы

Москва, 16 сентября. Компании Google и Apple отреагировали на приглашение комиссии Совфеда по защите госсуверенитета на предложение обсудить тему невмешательства в российские выборы.

Как сообщил глава комиссии Андрей Климов, представители компаний получили приглашение на заседание. Они отреагировали, началась коммуникация, уточнил сенатор.

Выборы в РФ пройдут с 17 по 19 сентября. Согласно действующему законодательству, голосование будет происходить по смешанной избирательной системе.

Климов 16 сентября проведет заседание на тему, касающуюся фактов вмешательства Google и Apple в российские выборы. В мероприятии примут участие представители Центризбиркома, Роскомнадзора и Министерства иностранных дел РФ.