Москва, 16 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков жестко раскритиковал доклад Европарламента о «сдерживании» России, который был утвержден на пленарной сессии в Страсбурге.

Как отметил член Совета Федерации, считается, что стратегия ЕС состоит из «сочетания избирательного диалога и политического сдерживания». В действительности же у Евросоюза нет никакого избирательного диалога с Россией, указал Пушков.

«Был, да весь вышел стараниями противников России. Если кто и поддерживает диалог, то это лидеры отдельных стран-членов ЕС, но никак не Брюссель», — написал он в Telegram-канале.

По словам сенатора, последний доклад Европарламента точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в ЕС, которое выступает как большинство, захватив контроль над выработкой линии Евросоюза в отношении России. В документе указано пять принципов, три из которых касаются «сдерживания» Москвы. Фактически же Брюссель не готов к избирательному диалогу с Россией, а лишь в очередной раз зачем-то упоминает о нем в документах, заключил Пушков.

Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией. Автором документа выступил литовский депутат Андрюс Кубилюс, доклад поддержали 494 депутата.