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Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА
Спорт
Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА
vk.com  /  Сборная России по футболу

Цюрих, 16 сентября. Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд, в котором сборная России заняла 37-е место. Новая его версия была опубликована на сайте организации.

Сборная России поднялась на четыре строчки в рейтинге ФИФА, перескочив с 41-го на 37-е место. Национальная команда, у «штурвала» которой после увольнения Станислава Черчесова встал Валерий Карпин, сыграла в ничью с командой Хорватии в отборочном турнире чемпионата мира — 2022, а также победила команды Кипра и Мальты.

Успехи сборной в отборочном турнире мирового первенства и обеспечили ей более высокую позицию в рейтинге ФИФА. Следующий матч российской команды в рамках квалификации ЧМ-2022 состоится 8 октября. Конкуренцию ей составит сборная Словакии.

Российский футбольный союз ранее поставил перед национальной командой задачу по выходу в следующие летние Олимпийские игры — 2024, которые пройдут во Франции.

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