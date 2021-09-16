Оккупировать ли нам вепрево колено? Роман Носиков о правильных инвестициях в месть

Задержание и арест российского гражданина чешскими властями по требованию Украины не могли не вызвать бурных эмоций у читателей новостей. Эмоций совершенно полярных — от бурной радости у украинской «патриотической» публики и поддерживающей ее российской «прогрессивной интеллигенции» до гнева у представителей путинского большинства.

Россиянин Александр Франчетти, проживающий в Чехии, участвовал в событиях Крымской весны и непосредственно приложил руку к воссоединению Крыма с Россией. За это он был обвинен Украиной в терроризме и объявлен в международный розыск.

Здесь мы сталкиваемся с явным размытием такого понятия, как терроризм. С включением в это понятие поведения, которое не нравится Украине, без иного преступного состава.

Пересылал деньги на помощь Донбассу? Финансирование терроризма.

Собирал гуманитарную помощь? Пособничество терроризму.

Служил в армии ЛДНР? Наемничество.

Писал статьи в поддержку самопровозглашенных республик? Оправдание терроризма в СМИ.

И за всем этим правовым «речекряком» так и остается необъяснимым — а что действительно террористического есть в действиях ЛДНР? Какой теракт ими совершен?

Имели ли место захваты заложников, взрывы, атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население?

На данный момент единственное международное определение терроризма дано ООН в Резолюции Генассамблеи ООН №49/60 «Меры по ликвидации международного терроризма», принятой в 1994 году, и звучит оно как «преступные акты, направленные или рассчитанные на создание обстановки террора среди широкой общественности, группы лиц или отдельных лиц в политических целях».

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Как мы видим, норма несколько тавтологична и неуклюжа, однако не приходится сомневаться в том, что ничто из деятельности ни Крымского ополчения, ни армий и милиции ДНР и ЛНР, ни лично Александра Франчетти под определение терроризма не подпадает.

Из открытой биографии Франчетти мы знаем, что он принимал участие в деятельности невооруженной группы «Северный ветер», которая вела деятельность по защите крымской энергетической инфраструктуры от диверсий со стороны украинских националистов. То есть занимался не террористической, а антитеррористической деятельностью.

Но в современном мире и современном чешском праве защита от терроризма — терроризм.

То есть перед нами обычный правовой произвол, являющийся продолжением политики властей Чехии по провоцированию России.

Что нам делать?

В ходе обсуждения биографии господина Франчетти внезапно всплыло, что Александр был резко оппозиционно настроен и, не стесняясь в выражениях, критиковал президента России. Это почему-то стало в глазах многих из так называемого «путинского большинства» достаточной причиной для того, чтобы бросить Франчетти на произвол судьбы.

Я считаю, что этого делать ни в коем случае нельзя.

Критиковать власть, президента и иметь оппозиционные взгляды — это неотъемлемое конституционное право гражданина России. Такое же, как и право на консульскую защиту. И такое же, как право на защиту своей русской идентичности.

Иными словами, даже если бы Чехия попыталась украсть у России не активиста «Русской весны», а хоть бы и Виктора Анатольевича Шендеровича (Господи! Интересно, зачем бы он им понадобился? Но допустим). Защитить нашего Виктора Анатольевича от произвола нации-создателя «Крушовице» — все равно был бы наш священный долг. При всей нашей любви к «Крушовице» и нелюбви к Виктору Анатольевичу.

Не имеет никакого значения, что там этот Франчетти думает о президенте и о нас. Важно то, что мы сами о себе думаем. Являемся ли мы друг другу защитниками или нет? Существуют ли россияне как нация, объединенная общей судьбой и осознающая эту общность?

Музей «Воинской Доблести Донбасса» /

Нет, мы не будем запрещать чешское пиво. Зачем нам вредить нашим же бизнесменам, которые им торгуют? И нет — мы не будем аннексировать с боем «печено вепрево колено», как уже аннексировали борщ.

Месть должна приносить выгоду.

Тратятся на месть только дураки и украинское правительство.

Умные и сметливые парни в месть инвестируют, чтобы месть приносила прибыль.

Поэтому в отношении всех должностных лиц, причастных к задержанию нашего гражданина, помимо личных санкций, таких как полный запрет на посещение России, запрет на любое сотрудничество российских физических и юридических лиц с аффилированными к этим людям лицами и организациями, должен быть нанесен удар по «национальному чешскому кошельку».

Основными статьями импорта в Россию из Чехии является продукция автомобилестроения и авиастроения.

Вот именно эти производства и необходимо перенести в Россию. Точно так же, как уже переносили отверточную сборку автомобилей.

Каждое лишнее движение Чехии в отношении Москвы должно становиться следующим шагом в импортозамещение чешских товаров.

Бизнесмены, создающие такие предприятия, будут пользоваться налоговыми льготами, которые казна должна возмещать из импортных пошлин на аналогичную чешскую продукцию.

Со шпротами и портами у нас получилось. С деталями для машин и авиации будет сложнее, но рано или поздно все равно пришлось бы брать этот уровень.

Почему не сейчас, если Чехия нас так уговаривает?