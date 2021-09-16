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Мари Краймбрери поменяла отношение к отцу только в палате реанимации
Шоу-бизнес
Мари Краймбрери поменяла отношение к отцу только в палате реанимации
instagram.com  /  @marikraimbrery

Москва, 16 сентября. Исполнительница хита «Самолет» Мари Краймбрери рассказала о частых ссорах с отцом, которые закончились после того, как он попал в реанимацию и чуть не умер.

Артистка призналась, что ее музыку и творчество с самого детства поддерживала лишь мама. Отец не всегда понимал родную наследницу, поэтому у них часто случались скандалы и ссоры. Однако она смогла примириться с родителем после того, как мужчина попал в больницу. В YouTube-шоу Fametime TV певица вспомнила те ужасные моменты и то, как сразу отказалась от конфликтов с отцом.

«Я папу увидела под трубками... Мне врачи говорили, что он не выживет. Я очень хорошо помню момент, когда приехала в больницу, смотрела на него маленькое окошко в реанимации и думала о том, что мне вообще сейчас по фигу, какие у меня с ним отношения. Единственное, чего я хочу, чтобы папа выздоровел», — призналась Краймбрери.

С того дня она перестала обращать внимание на крики и недовольство с его стороны. Она поверила в то, что отец по-настоящему любит ее и желает только лучшего, поэтому так реагирует.

В прошлом году звезда стала участницей скандала с певицей Светланой Лободой на съемках «Золотого граммофона». Краймбрери вспомнила, что тогда ее коллега отказалась выступать. Она лишь через полгода узнала, что причиной стал одинаковый реквизит.

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звезды певица мари краймбрери
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