В ОДКБ утвердили план развертывания коллективных сил в Центральной Азии

Москва, 16 сентября. Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане уточнили план оперативного развертывания сил организации в Центральной Азии.

Также представители ОДКБ утвердили декларацию, согласно которой коллективные силы оперативного реагирования будут вооружены самым современным вооружением. Кроме этого, во время сессии государства-члены организации подписали соглашение о создании целой цепочки новых военных структур. Речь идет о формировании полиции, следствия, прокуратуры и суда.

«В связи с изменением ситуации в Афганистане был утвержден план оперативного развертывания коллективных сил в Центрально-Азиатском регионе, а также состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ должна быть готова к обороне территорий после выхода американского военного контингента из Афганистана. Сложившаяся ситуация несет большие риски для безопасности стран договора, подчеркнул глава государства.