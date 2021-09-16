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В ОДКБ утвердили план развертывания коллективных сил в Центральной Азии

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 11:26
Армия
В ОДКБ утвердили план развертывания коллективных сил в Центральной Азии
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 16 сентября. Лидеры Организации Договора о коллективной безопасности в связи с ситуацией в Афганистане уточнили план оперативного развертывания сил организации в Центральной Азии.

Также представители ОДКБ утвердили декларацию, согласно которой коллективные силы оперативного реагирования будут вооружены самым современным вооружением. Кроме этого, во время сессии государства-члены организации подписали соглашение о создании целой цепочки новых военных структур. Речь идет о формировании полиции, следствия, прокуратуры и суда.

«В связи с изменением ситуации в Афганистане был утвержден план оперативного развертывания коллективных сил в Центрально-Азиатском регионе, а также состав воинских контингентов и формирований сил специального назначения КСОР», — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ОДКБ должна быть готова к обороне территорий после выхода американского военного контингента из Афганистана. Сложившаяся ситуация несет большие риски для безопасности стран договора, подчеркнул глава государства.

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