Первая партия иранского топлива поставлена в Ливан через территорию Сирии

Бейрут, 16 сентября. Конвой из примерно 20 автоцистерн с иранской нефтью въехал на территорию Ливана из Сирии утром 16 сентября. Об этом сообщает местная телекомпания Al Manar.

#صباح_الخير_الإيراني????✌????

المقاومة القوية القادرة تُدخِل قافلة النفط إلى لبنان ????#سيد_من_وعد_ووفى pic.twitter.com/msJzWFBuyx — حسام طه | Houssam Taha (@HoussamTaha5) September 16, 2021

Согласно сообщению шиитской организации «Хезболла», судно с топливом пришвартовалось в Сирии четырьмя днями ранее.

Грузовики въехали на северо-восток Ливана недалеко от деревни Аль-Айн. В этом населенном пункте висел баннер со словами: «Вы («Хезболла») прорвали их осаду». На других постерах также были видны слова благодарности в адрес Ирана и президента Сирии Башара Асада.

Trucks filled with Iranian fuel have entered Lebanon, according to Al-Manar.



Here’s what we know:https://t.co/XVWZUF5oTQ — L'Orient Today (@lorienttoday) September 16, 2021

Шествие и праздничные мероприятия, запланированные шиитской организацией в честь прибытия грузовиков, были отменены после того, как поздно вечером 15 сентября лидер движения Хасан Насралла выступил с заявлением, в котором призвал к сдержанности. Об этом сообщила пресс-секретарь шиитского движения Рана аль-Сахели в комментарии для The National.

Поставки топлива из Ливана облегчат разрушительный энергетический кризис в Ливане, однако противники «Хезболлы» остерегаются, что это подвергнет страну риску санкций со стороны США.

Хасан Насралла заявил 13 сентября, что корабль с нефтью из Ирана пришвартовался именно в Сирии, чтобы не навредить Ливану и не поставить в неловкое положение некоторых его союзников. По мнению экспертов, использование сухопутного маршрута из соседней страны позволяет ливанскому правительству избежать прямого контакта с продуктом, находящимся под американскими рестрикциями.

Hezbollah chief Hassan Nasrallah said on Monday that the first vessel carrying Iranian fuel for Lebanon had docked in Syria and would arrive in the country later this week.https://t.co/Nm2Gbaoy3z — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 14, 2021

Вашингтон подтвердил, что санкции США в отношении продажи иранской нефти остаются в силе, но не уточнил, рассматривает ли он возможность введения мер против Ливана в связи с действиями «Хезболлы». Американцы и так считают эту шиитскую организацию террористической и ранее обложили санкциями многих ее представителей.

Топливный кризис

Дефицит горючего в Ливане является результатом финансового кризиса. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а около 80% населения оказались в нищете.

Запасы топлива в республике иссякли, потому что у Бейрута недостаточно твердой валюты для покрытия даже жизненно важных импортных поставок. Это поставило под угрозу работу таких ключевых учреждений, как больницы: из-за перебоев с электричеством медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует.

Дефицит топлива привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

The oil crisis in Lebanon

Whatever you do Americans, sanctions, wars and destruction, we will not surrender but rather we will attack fiercely and remove your cancerous gland from the region, and you will flee and your allies from our country we swear#Resistance #USATerrorism pic.twitter.com/iYtRdMRdIa — KamalDaeem???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@DaeemKamal) May 31, 2021

В августе лидер «Хезболлы» заявил, что Иран направит в Ливан партию топлива в рамках поддержки на фоне усугубляющегося в республике кризиса. При этом Насралла предостерег США и Израиль, которые выступают против любой торговли топливом между Тегераном и Бейрутом, от возможных провокаций в отношении танкера.

Активность Ирана и «Хезболлы» заставила посла США в Ливане Дороти Ши срочно искать другие пути для решения топливного кризиса в республике. Дипломат заявила, что средиземноморскому государству «не нужны» танкеры из Ирана и сообщила о возможности смягчения катастрофической ситуации при помощи египетского природного газа, поставляемого по трубопроводам через Иорданию и Сирию.

US talking to Egypt, Jordan to help Lebanon’s fuel, energy needs: Senior US diplomat https://t.co/zIHCfl0syf — laury haytayan (@LauryHaytayan) August 19, 2021

Тем не менее, американский план пока не вступил в силу, а Хасан Насралла уже заявил, что второе судно с горючим из Ирана прибудет в сирийский порт Баниас в ближайшие дни — за ним последуют третий и четвертый корабли.