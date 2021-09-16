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Первая партия иранского топлива поставлена в Ливан через территорию Сирии
Весь мир
Первая партия иранского топлива поставлена в Ливан через территорию Сирии
pixabay.com  / 

Бейрут, 16 сентября. Конвой из примерно 20 автоцистерн с иранской нефтью въехал на территорию Ливана из Сирии утром 16 сентября. Об этом сообщает местная телекомпания Al Manar.

Согласно сообщению шиитской организации «Хезболла», судно с топливом пришвартовалось в Сирии четырьмя днями ранее.

Грузовики въехали на северо-восток Ливана недалеко от деревни Аль-Айн. В этом населенном пункте висел баннер со словами: «Вы («Хезболла») прорвали их осаду». На других постерах также были видны слова благодарности в адрес Ирана и президента Сирии Башара Асада.

Шествие и праздничные мероприятия, запланированные шиитской организацией в честь прибытия грузовиков, были отменены после того, как поздно вечером 15 сентября лидер движения Хасан Насралла выступил с заявлением, в котором призвал к сдержанности. Об этом сообщила пресс-секретарь шиитского движения Рана аль-Сахели в комментарии для The National.

Поставки топлива из Ливана облегчат разрушительный энергетический кризис в Ливане, однако противники «Хезболлы» остерегаются, что это подвергнет страну риску санкций со стороны США.

Хасан Насралла заявил 13 сентября, что корабль с нефтью из Ирана пришвартовался именно в Сирии, чтобы не навредить Ливану и не поставить в неловкое положение некоторых его союзников. По мнению экспертов, использование сухопутного маршрута из соседней страны позволяет ливанскому правительству избежать прямого контакта с продуктом, находящимся под американскими рестрикциями.

Вашингтон подтвердил, что санкции США в отношении продажи иранской нефти остаются в силе, но не уточнил, рассматривает ли он возможность введения мер против Ливана в связи с действиями «Хезболлы». Американцы и так считают эту шиитскую организацию террористической и ранее обложили санкциями многих ее представителей.

Топливный кризис

Дефицит горючего в Ливане является результатом финансового кризиса. С осени 2019 года национальная валюта потеряла более 90% своей стоимости, а около 80% населения оказались в нищете.

Запасы топлива в республике иссякли, потому что у Бейрута недостаточно твердой валюты для покрытия даже жизненно важных импортных поставок. Это поставило под угрозу работу таких ключевых учреждений, как больницы: из-за перебоев с электричеством медицинская техника, включая аппараты ИВЛ, практически не функционирует.

Дефицит топлива привел к длинным очередям за бензином на АЗС и регулярным отключениям электроэнергии. Нередко на заправках случаются драки или даже перестрелки.

В августе лидер «Хезболлы» заявил, что Иран направит в Ливан партию топлива в рамках поддержки на фоне усугубляющегося в республике кризиса. При этом Насралла предостерег США и Израиль, которые выступают против любой торговли топливом между Тегераном и Бейрутом, от возможных провокаций в отношении танкера.

Активность Ирана и «Хезболлы» заставила посла США в Ливане Дороти Ши срочно искать другие пути для решения топливного кризиса в республике. Дипломат заявила, что средиземноморскому государству «не нужны» танкеры из Ирана и сообщила о возможности смягчения катастрофической ситуации при помощи египетского природного газа, поставляемого по трубопроводам через Иорданию и Сирию.

Тем не менее, американский план пока не вступил в силу, а Хасан Насралла уже заявил, что второе судно с горючим из Ирана прибудет в сирийский порт Баниас в ближайшие дни — за ним последуют третий и четвертый корабли.

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иран ливан топливо
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